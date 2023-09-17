Наш потерянный мир

34 148 подписчиков

Украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами

Украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами

Донецк и Макеевка подверглись ночным обстрелам. По информации представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), украинские боевики выпустили по городам ДНР четыре снаряда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх