JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко должен личным указом этих врагов лишать именно Путин , так как правильно замечено в госдуме сидят скрытые иноагенты и получают бабло огромное и они никогда не подпишут такие законы , потому что многие имеют гражданство стран врагов России и там у них дети и недвижимость .Практически госдума в основном и есть провокаторы и враги России

нл николай лебедев Это чтобы после победы они переобулись и снова стали делать свой гешефт в России? Нет уж-померла так померла, по крайней мере у тех, кому было установлено оказание помощи недружественным государствам, а тем более Украм, должно быть конфисковано все имущество в России.