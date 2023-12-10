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Несекретные материалы

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Иноагенты из-за границы «льют грязь» на Родину, а в России у них недвижимость, бизнес работает, и государство ничего из этого не отбирает

Иноагенты из-за границы «льют грязь» на Родину, а в России у них недвижимость, бизнес работает, и государство ничего из этого не отбирает

Интересные истории Прошло почти два года с момента, когда на Россию ополчился весь коллективный Запад, но почему-то государство до сих пор сквозь пальцы смотрит на своих практически врагов.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
должен личным указом  этих врагов лишать именно Путин , так как правильно замечено в госдуме сидят скрытые иноагенты и получают бабло огромное и они никогда не подпишут такие законы , потому что многие имеют гражданство стран врагов России и там у них дети и недвижимость .Практически госдума в основном и есть провокаторы и враги России
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11 час.
нл
николай лебедев
Это чтобы после победы они переобулись и снова стали делать свой гешефт в России? Нет уж-померла так померла, по крайней мере у тех, кому было установлено оказание помощи недружественным государствам, а тем более Украм, должно быть конфисковано все имущество в России.
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10 час.
МВ
Мстислав Водяной
Можете задать этот вопрос Путину В. В.  ТВ каналы об этом вещают каждый день. До 14.12.2023 время ещё есть.
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7 час.

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