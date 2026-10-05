Крах ВСУ: сокрушительный удар по украинской экономике. Американские разведчики в шоке — такого ещё не было

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предсказал разгром ВСУ. Украинские войска, с его слов, не в состоянии противостоять ВС России.
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Что за, опять "в ответ наносим удары" ??? Нужно бить этих гадов , пока не подпишут капитуляцию!!!! И никак иначе !!!