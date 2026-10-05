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Царьград

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Крах ВСУ: сокрушительный удар по украинской экономике. Американские разведчики в шоке — такого ещё не было

Крах ВСУ: сокрушительный удар по украинской экономике. Американские разведчики в шоке — такого ещё не было

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предсказал разгром ВСУ. Украинские войска, с его слов, не в состоянии противостоять ВС России.

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