Голливудским актерам после пожаров в Калифорнии предложили работу в «Ленфильме»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января, ФедералПресс. На фоне разрушительных пожаров в Калифорнии, оставивших без жилья тысячи людей, включая голливудских звезд, в Сети появилось юмористическое видео, приглашающее американских актеров на работу в Россию.