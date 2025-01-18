Голливудским актерам после пожаров в Калифорнии предложили работу в «Ленфильме»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января, ФедералПресс. На фоне разрушительных пожаров в Калифорнии, оставивших без жилья тысячи людей, включая голливудских звезд, в Сети появилось юмористическое видео, приглашающее американских актеров на работу в Россию.
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