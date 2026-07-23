США впервые применили бомбардировщик B-1 для ударов по целям в Иране

Американские военные 21 июля впервые с момента возобновления боевых действий с Ираном применили дальний стратегический бомбардировщик B-1 для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.
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