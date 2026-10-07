Агроэксперт Березнюк: миф о вреде пальмового масла преувеличен

Убедительных данных недостаточно, чтобы связать умеренное потребление пальмового масла с инфарктами и инсультами, рассказал в беседе с RT агроэксперт Илья Березнюк.
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