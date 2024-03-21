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Если у Киева и появятся истребители F-16, то не ранее второй половины года

Если у Киева и появятся истребители F-16, то не ранее второй половины года

Киев надеется получить самолеты от Нидерландов.Истребители американского производства F-16, которые Нидерланды намеревались передать Украине, могут появиться у Киева не ранее чем вторая половина текущего года.

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