Первая группа роботов-гуманоидов поступила в Шанхайскую школу

Школа для роботов из Шанхая начала обучение первой партии гуманоидов, передает «24KZ». Они проходят курс на производственных линиях, изучая разные сценарии, такие как работа в офисе, на заводе и помощь по дому.
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