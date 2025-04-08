Композитор Алексей Рыбников намерен изъять свои произведения со всех платформ

Известный советский и российский композитор Алексей Рыбников инициировал судебные разбирательства против YouTube, Apple Music и ряда других популярных музыкальных платформ, требуя защиты авторских прав на свои произведения.
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