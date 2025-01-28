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Россияне стали чаще употреблять кетчуп и томатную продукцию

Россияне стали чаще употреблять кетчуп и томатную продукцию

В России на ежедневной основе чаще всего употребляют томатную продукцию мужчины. Это показало исследование потребительских предпочтений россиян, проведенное ТМ "Пиканта" совместно с Online Market Intelligence (OMI), с результатами которого ознакомилась "Газета.

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