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Земский Вестник

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С днем самбо, друзья! 🤼 Мы писали, что накануне Дня самбо в Доме спорта Уральского государственного горного университета прошел студенческий фестиваль «ZA САМБО».

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