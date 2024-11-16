С днем самбо, друзья! 🤼 Мы писали, что накануне Дня самбо в Доме спорта Уральского государственного горного университета прошел студенческий фестиваль «ZA САМБО».
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С днем самбо, друзья! 🤼 Мы писали, что накануне Дня самбо в Доме спорта Уральского государственного горного университета прошел студенческий фестиваль «ZA САМБО».
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