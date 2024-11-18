Глава Карелии рассказал, какие карельские реки почистят от мусора в ближайшие годы

Артур Парфенчиков отчитался о завершении работ по очистке русла реки Вилка в одноименном поселке. Участок длиною почти 2 км освободили от завалов бытового мусора, крупных камней, которые мешали свободному прохождению воды.
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