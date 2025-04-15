Российские химудобрения: общемировой спрос требует новых экспортных терминалов

Алексей ЧИЧКИН Растущая заинтересованность всё большего числа стран, в том числе членов ЕС, в поставках российских азотных и других химудобрений не позволяет вводить им прямые или даже косвенные (вторичные) санкции против этой продукции.
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