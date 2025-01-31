Равнодушие РУСАДА к Валиевой, жуткая трагедия в США и падение Ангелопола. Обзор недели

«И трагедия, и комедия». Так комментировали вчера новости любители фигурного катания. Черный день с авиакатастрофой в США завершился новостью, что Валерий Ангелопол в очередной раз сделал все, чтобы разрушить карьеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии