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Microsoft объяснила, почему у готовящихся на 2025 год эксклюзивов Xbox нет точных сро...

Microsoft объяснила, почему у готовящихся на 2025 год эксклюзивов Xbox нет точных сро...

Microsoft объяснила, почему у готовящихся на 2025 год эксклюзивов Xbox нет точных сроков выхода — многое будет зависеть от GTA VIИменно поэтому Perfect Dark, State of Decay 3 и Gears of War: E-Day после показа на шоу Xbox не получили сроков выпуска, а DOOM: The Dark Ages, Fable и South of Midnight ограничились расплывчатым окном релиза “2025 год”.

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