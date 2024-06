Microsoft объяснила, почему у готовящихся на 2025 год эксклюзивов Xbox нет точных сро...

Microsoft объяснила, почему у готовящихся на 2025 год эксклюзивов Xbox нет точных сроков выхода — многое будет зависеть от GTA VIИменно поэтому Perfect Dark, State of Decay 3 и Gears of War: E-Day после показа на шоу Xbox не получили сроков выпуска, а DOOM: The Dark Ages, Fable и South of Midnight ограничились расплывчатым окном релиза “2025 год”.