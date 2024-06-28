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Военное обозрение

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Премьер-министр Польши анонсировал финансирование Евросоюзом создания «железного купола» ПВО над европейскими странами

Премьер-министр Польши анонсировал финансирование Евросоюзом создания «железного купола» ПВО над европейскими странами

Европа продолжает курс на стремительную милитаризацию, запугивая сама себя «российской угрозой».

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