Армейский ступор: ЦСКА крупно проиграл аутсайдеру КХЛ

На второй год после введения жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) появляется всё больше неожиданных результатов, когда казавшиеся слабыми команды обыгрывают признанных фаворитов.