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Армейский ступор: ЦСКА крупно проиграл аутсайдеру КХЛ

Армейский ступор: ЦСКА крупно проиграл аутсайдеру КХЛ

На второй год после введения жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) появляется всё больше неожиданных результатов, когда казавшиеся слабыми команды обыгрывают признанных фаворитов.

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