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Китай впервые превзошел Европу по потреблению энергии на душу населения

Китай впервые превзошел Европу по потреблению энергии на душу населения

Рывок Поднебесной вперед, впечатляет. Однако достижение климатических целей требует глобального сотрудничества, поскольку политика, направленная на сокращение выбросов в одной стране, может непреднамеренно привести к увеличению выбросов в других странах.

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