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Цены бьют рекорды: россияне все чаще выбирают для отдыха Дальний Восток

Цены бьют рекорды: россияне все чаще выбирают для отдыха Дальний Восток

Жители России все чаще выбирают для отдыха Дальний Восток. Как выяснили «Известия», рост числа ранних бронирований отелей в регионе на майские праздники и летний отпуск достигает 40% по сравнению с прошлым годом.

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