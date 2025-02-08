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Русское оружие

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Эксклюзивные кадры! 📷❗️Иранский авианесущий корабль Shahid Bagheri (C110-4) является носителем не только малозаметных опытных прототипов реактивных разведывательно ударных БПЛА, построенных на базе опытного протипа "замороженного" проекта истребителя 5-го поколения Ghaher-313, но и высокоскоростных ударно-штурмовых противокорабельных катеров линейки Zolfaghar, оснащённых многоцелевыми тактическими ракетами малой дальности Ghaem-114, обладающих радиусом действия 8 - 12 км, а также оптико-электронными тепловизионно-телевизионными головками самонаведения, функционирующими в видимом оптическом, а также средне- и длинноволновом инфракрасных диапазонах.

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