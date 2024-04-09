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Белый дом назвал "нонсенсом" дело СК о финансировании терроризма чиновниками США

Белый дом назвал "нонсенсом" дело СК о финансировании терроризма чиновниками США

Global Look Press/dpa/Ron Sachs Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами Соединенных Штатов и государств НАТО через в том числе Burisma Holdings.

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Комментарии
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Eduard
Что США спонсируют перевороты,так еазываемую &quot;оппозицию&quot;(к их пользе) все знают!
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11 час.
Eduard
Так что в США самая настоящая ОПГ,а что они говорят,я вообще не слушаю,врут!
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11 час.
Eduard
Если страна&quot;Ошибка 404&quot; Украина Самостийная,то почему ей приказывают из Вашингтона?
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11 час.

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