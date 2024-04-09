Белый дом назвал "нонсенсом" дело СК о финансировании терроризма чиновниками США

Global Look Press/dpa/Ron Sachs Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами Соединенных Штатов и государств НАТО через в том числе Burisma Holdings.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии