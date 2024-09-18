Snap анонсировала обновленную версию очков дополненной реальности

Акции Snap, владеющей соцсетью Snapchat, подешевели во вторник более чем на 2% после того, как компания анонсировала обновленную версию очков дополненной реальности (AR) Spectacles, работающую на новой операционной системе Snap OS, а также представила облегченный дизайн приложения Snapchat, передает Reuters.