Snap анонсировала обновленную версию очков дополненной реальности

Акции Snap, владеющей соцсетью Snapchat, подешевели во вторник более чем на 2% после того, как компания анонсировала обновленную версию очков дополненной реальности (AR) Spectacles, работающую на новой операционной системе Snap OS, а также представила облегченный дизайн приложения Snapchat, передает Reuters.
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