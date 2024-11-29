Боксер Григорий Дрозд предрек победу Джонсона в бою против Минакова

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Москве 13 декабря на боксерском ринге "Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия" в главном бою вечера сойдутся четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Виталий Минаков и опытный российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон.
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