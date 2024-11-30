Тайные бункеры, которые из унылых убежищ превратились в потрясающие апартаменты

В последнее время стали появляться неожиданные объекты недвижимости, которые когда-то служили секретными военными укрытиями и сверхбезопасными бомбоубежищами, а теперь превратились в уникальные резиденции.
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