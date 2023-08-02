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Двор с огромным шахматным полем появился в Уссурийске

Двор с огромным шахматным полем появился в Уссурийске

Шахматное поле с гигантскими фигурами появилось во дворе дома по улице Горького, 68 в Уссурийске. Идея проекта возникла у уссурийцев, когда они увидели в других городах подобный формат детской площадки, где проводятся уличные шахматные турниры.

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