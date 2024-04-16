Как найти баланс в хаосе с помощью практик

В современные дни каждого из нас окружает достаточно много стресса. В большинстве ситуаций мы можем контролировать свои эмоции и управлять негативными мыслями внутри себя , но иногда происходят события , на которые мы не в силах повлиять и можем даже потерять контроль, погружаясь в состояния напряжения, без возможность держать руль в своих руках - мы становимся маленьким корабликом посреди бушующего океана .