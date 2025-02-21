Политический компас Абхазии: «стрелка» указывает на угрозу дестабилизации ﻿

Алексей БАЛИЕВ В Абхазии 1 марта предстоит второй тур выборов президента республики. Поскольку, по данным ЦИК республики, ни один из кандидатов 15 февраля не набрал требуемой половины голосов плюс один голос.
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