Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Ярославской области, в результате которого пострадал ребенок

27 октября текущего года на 125 км ФАД М-8 «Холмогоры» на территории Переславского района Ярославской области вне населенного пункта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних ребенка и 6 взрослых.