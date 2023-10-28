Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Ярославской области, в результате которого пострадал ребенок

27 октября текущего года на 125 км ФАД М-8 «Холмогоры» на территории Переславского района Ярославской области вне населенного пункта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних ребенка и 6 взрослых.
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