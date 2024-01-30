Проект городского вокзала «Петровско-Разумовская» будет готов к концу года

Проектирование городского вокзала «Петровско-Разумовская» планируется завершить до конца 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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