За прошедшие дежурные сутки в регионе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими

В поселке Лежнево на улице 1-я Свердлова в 7 часов 20 минут 28-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» при выезде с прилегающей территории направо совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф» под управлением 37-летнего мужчины.