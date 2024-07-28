Глава «Моссада» завершил переговоры в Риме по сделке о Газе

Глава израильской внешней разведки «Моссад» Деди Барнеа вернулся из Рима, где обсуждал с посредниками детали соглашения по сектору Газа с ХАМАС, 28 июля сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на официальной странице.
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