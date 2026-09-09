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Гунько подал в отставку с поста тренера тульского «Арсенала» после поражения от «Текстильщика» в Кубке: «Этот город, эта команда навсегда в моем сердце»

Дмитрий Гунько подал в отставку с поста главного тренера тульского « Арсенала ».  50-летний специалист принял это решение после поражения от «Текстильщика» в Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

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