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«ЭпиВакПопова» и «вакцинный супермаркет»: что загубило вакцинацию в России

«ЭпиВакПопова» и «вакцинный супермаркет»: что загубило вакцинацию в России

Какие ошибки были допущены в погоне за коллективным иммунитетом.Темпы массовой вакцинации в России сложно назвать ударными: по официальным данным на конец июня, вакцинированы всего 15% населения при необходимых 60% для коллективного иммунитета.

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Александр
Зато по коррупции мы в начале списка. И ваще!

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