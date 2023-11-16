Дании поручат досмотр и блокировку танкеров с российской нефтью, проходящие через её воды. Как пишет Financial Times, такая свежая идея родилась в евроумах оттого, что распиаренный «ценовой потолок» на нефть не работает совсем.
Начнёт ли Дания охоту на наши танкеры на Балтике?
Комментарии
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Александр Надоров
сами в это верите?
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16 час.
Сергей
Дожили! Какая то говённая недоё...топтанная дания будет проверять наши суда!!! Кое кто обсирает изо всех сил времена СССР, а между прочим, в те времена в сторону Советского Союза не то что пукнуть, косо посмотреть боялись!!!
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16 час.
Сергей
то был СОЮЗ - прошу не путать... ну а сейчас сплошной позор...
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9 час.
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