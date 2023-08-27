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Starmix встретится с «Наше Дело» в ответном стыковом матче Медиалиги

В первом матче Starmix обыграл «Наше Дело» (2:1). Победитель пары сыграет в группе C с «Бей Беги», «БроукБойз», «Титаном» и Fight Nights.

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