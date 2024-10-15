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РЕН ТВ: житель Подмосковья признался, что убил своего знакомого и сжег его тело

РЕН ТВ: житель Подмосковья признался, что убил своего знакомого и сжег его тело

Спустя полгода поисков стала известна судьба 32-летнего жителя Каширы, пропавшего 8 марта. Правоохранительные органы раскрыли убийство мужчины, в котором подозревается его знакомый, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

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