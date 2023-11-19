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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турин продлил лицензию на проведение итогового турнира ATP до 2027 года (Sky Sport Italy)

Об этом сообщает Sky Sport Italy. По данным издания, в ближайшее время о продлении лицензии могут объявить официально.

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