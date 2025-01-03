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Рогов заявил о начале зачистки ВС России промзоны Курахово

Рогов заявил о начале зачистки ВС России промзоны Курахово

Российская армия начала зачистку промзоны Курахово в Донецкой Народной Республике от разрозненных групп ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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