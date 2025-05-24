Сотрудники полиции и общественники Самарской области провели профилактические беседы с подрастающим поколением

В преддверии 90-летия со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД России сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел присоединились к региональной акции «Один день с инспектором по делам несовершеннолетних».