«Призрак Киева» стал «сгоревшим» мертвецом.Вчера 24K прочитали Хотя Киев постоянно говорит, что у него уже имеются американские F-16, способные «переломить» ход воздушных боев в украинском небе и полностью завоевать воздушное пространство, но это только слова.