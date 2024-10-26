Суд арестовал четвертую подозреваемую в деле о коррупции в метро Москвы

По делу о коррупции в Московском метрополитене Басманный суд арестовал заместителя гендиректора АО «ВО "Технопромимпорт"» Яну Талипову, она стала уже четверым фигурантом дела, для которого избрана такая мера пресечения.
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