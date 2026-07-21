Бывший нардеп допустил перелом на фронте в пользу России

На фронте может наступить «серьезный перелом» в пользу России из-за «кризиса управления», возникшего после увольнения министра обороны Михаила Федорова и разговоров об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.
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