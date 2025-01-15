Лучшие Анекдоты из Питера за 15.01.2025

***** Жизнь в Петербурге: Посмотри налево, посмотри направо - нет ли машин? Посмотри вниз - нет ли гололёда? Посмотри вверх - не летит ли на тебя сосуля? Посмотри внутрь себя - нет ли там оглушающей пустоты, от которой взрываешься молчаливым криком каждый раз, когда прикрываешь глаза? ***** Артисты четырнадцать раз выходили на поклон, но зрители сначала хотели увидеть спектакль.