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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 15.01.2025

Лучшие Анекдоты из Питера за 15.01.2025

***** Жизнь в Петербурге: Посмотри налево, посмотри направо - нет ли машин? Посмотри вниз - нет ли гололёда? Посмотри вверх - не летит ли на тебя сосуля? Посмотри внутрь себя - нет ли там оглушающей пустоты, от которой взрываешься молчаливым криком каждый раз, когда прикрываешь глаза? ***** Артисты четырнадцать раз выходили на поклон, но зрители сначала хотели увидеть спектакль.

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