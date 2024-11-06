Пленный: командиры ВСУ угрожают стрелять по своим в случае их отступления

Сдавшийся в плен в Курской области украинский военный Владимир Николенко рассказал РИА Новости, что командование ВСУ в открытых радиопереговорах отдает приказы обстреливать своих, если они попытаются отступить.
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