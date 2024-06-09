На Кубани продолжается постановка на воинский учет получивших гражданство России бывших иностранцев

На Кубани офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военных комиссариатов проведены рейды для проверки соблюдения законодательства по воинскому учету бывшими мигрантами, получившими гражданство России.
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