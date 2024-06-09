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Новости южных регионов

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На Кубани продолжается постановка на воинский учет получивших гражданство России бывших иностранцев

На Кубани продолжается постановка на воинский учет получивших гражданство России бывших иностранцев

  На Кубани офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военных комиссариатов проведены рейды для проверки соблюдения законодательства по воинскому учету бывшими мигрантами, получившими гражданство России.

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