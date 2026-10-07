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Из-за скандала с Разиным вы не заметили первую отставку сезона КХЛ. «Лада» уволила Зубова, но это не поможет

Из-за скандала с Разиным вы не заметили первую отставку сезона КХЛ. «Лада» уволила Зубова, но это не поможет

Вместо него придет Заварухин?Отстранение Андрея Разина от исполнения обязанностей главного тренера затмило все события на этой хоккейной неделе.

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