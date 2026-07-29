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Сайт города Караганды

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В Караганде пройдет день открытых дверей Центра поддержки семьи

В Караганде пройдет день открытых дверей Центра поддержки семьи

31 июля Центр поддержки семьи Караганды проведет день открытых дверей. Жители города смогут бесплатно получить консультации по социальным, правовым и психологическим вопросам, а также узнать о мерах государственной поддержки и работе учреждения, передает inKaragandy.

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