В Караганде пройдет день открытых дверей Центра поддержки семьи

31 июля Центр поддержки семьи Караганды проведет день открытых дверей. Жители города смогут бесплатно получить консультации по социальным, правовым и психологическим вопросам, а также узнать о мерах государственной поддержки и работе учреждения, передает inKaragandy.
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