Страны Евросоюза проигнорировали свою начальницу

И

Игорь

_Хорошенькое начало нового правления старого босса. Лишь одна из стран ЕС не последовала ее призыву. И как Урсула фон дер Ляйен будет продолжать работать в этой ситуации?_ Что у автора в голове? Даже мысли свои не может выразить.