Помнится, фрау Меркель на посту канцлера Германии быстренько освободилась от министра обороны Урсулы фон дер Ляйен.
Страны Евросоюза проигнорировали свою начальницу
Комментарии
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И
Игорь
_Хорошенькое начало нового правления старого босса. Лишь одна из стран ЕС не последовала ее призыву. И как Урсула фон дер Ляйен будет продолжать работать в этой ситуации?_ Что у автора в голове? Даже мысли свои не может выразить.
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12 час.
Eduard
Я предлогаю дам из власти Европы отправлять на Украинский фронт!
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11 час.
Дмитрий Гурин
Это еще цветочки. Скоро ягодки поплывут.................
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9 час.
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