Россия устами своей делегации в Вене сделала зловещее предупреждение странам Восточной Европы

13 декабря состоялось очередное заседание ОБСЕ, где Россия официально донесла предупреждение странам Восточной Европы, а именно Польше, Румынии и Словакии, о том, что ответит на их неправомерные действия.
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