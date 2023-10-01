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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг – болельщикам СКА: «Спасибо за веру и поддержку! Мы играем и побеждаем для вас, всегда рады видеть ваши лица на трибунах!»

Тренер СКА опубликовал пост в своем телеграм-канале после сегодняшней открытой тренировки команды. «В перерыве между первой и второй частью самого долгого выезда сезона мы вернулись в Ледовый и еще раз увиделись с нашими болельщиками.

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